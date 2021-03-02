Часть улицы Вьюжной в Тюмени временно закроют для проезда транспорта.
Фото: Тюмень - наш дом
Часть улицы Вьюжной в Тюмени временно закроют для проезда транспорта. Это необходимо в связи со строительством участка тепловых сетей.
– Ограничение по улице Вьюжной в районе дома № 10 продлится с завтрашнего дня по 7 марта. Просим участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве сообщили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Василия Подшибякина и Александра Протозанова, а также по Ледниковому проезду.