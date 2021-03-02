Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 марта 2021 года увеличилось на 80 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 80 и составило 31 468 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов, выздоровели 3 838 040 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что работающим пенсионерам из Тюмени продлят больничные до 28 марта. Обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы не нужно. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в ведомство. На основании этих же сведений выплачивается пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине. Дополнительные сведения или документы не потребуются.