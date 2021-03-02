В Ялуторовске мужчина при родственниках избил сестру табуретом. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовской полиции обратились медицинские работники. Они сообщили, что к ним поступила 30-летняя жительница областного центра со следами телесных повреждений.

Участковый задержал подозреваемого, им оказался ранее судимый 40-летний местный житель, который приходится потерпевшей братом. Встретившись у общих родственников, мужчина и женщина поссорились.

– Ялуторовчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил табурет и стал наносить удары своей сестре. В выяснение отношений вмешались другие участники застолья, которые и вызвали скорую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ялуторовчанин отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.