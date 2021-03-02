Работающим пенсионерам из Тюмени продлят больничные до 28 марта. Фото: Ольга Крыльцова

Работающим пенсионерам из Тюмени продлят больничные до 28 марта. Обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы не нужно.

– Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в ведомство. На основании этих же сведений выплачивается пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине. Дополнительные сведения или документы не потребуются, – рассказали в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования.

Уточняется, что листок нетрудоспособности предоставят только тем гражданам, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Каждый может уточнить информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного по ссылке.