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Тюменцам объяснили, почему часть льготных карт не разблокировалась

На это есть три причины
Сергей Швецов
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Тюменцам объяснили, почему часть льготных карт не разблокировалась.

Тюменцам объяснили, почему часть льготных карт не разблокировалась.

Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам объяснили, почему часть льготных карт не разблокировалась, как это должно было произойти еще вчера. На это есть несколько причин.

– Может быть, истек срок действия карты, на ней имеются механические повреждения или карта находится в стоп-листе. Такое могло случиться, если пассажир пытался использовать ее в период ограничений. Разблокировка карт проходит в автоматическом режиме, – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ.

По словам замдиректора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Ташланова, специалистам «Тюменской транспортной системы» в течение суток удалось решить большинство проблем с разблокировкой. Также он сообщил, что при отказе в льготном проезде пассажиры могут обратиться на горячую линию Тюменьгортранса по номеру телефона 8-800-250-07-22.

В Тюмени около 78 000 пенсионеров пользуются льготным проездом в общественном транспорте. В автобусах продолжает действовать масочный режим.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области