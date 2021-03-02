В тюменской организации – новый очаг коронавируса с 24 заболевшими. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в учреждении социального обслуживания. В организации заболело 24 человека, контактных – 16 человек.

– Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости ковидом, – прокомментировали в оперативном штабе региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в селе Омутинском Тюменской области приняли решение закрыть моногоспиталь. Со вчерашнего дня районную больницу перевели в штатный режим, за исключением родильного отделения, которое возобновит работу 10 марта. В помещениях провели санобработку и дезинфекцию.