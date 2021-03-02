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В Тюмени завтра прозвучит звук сирен

Это означает сигнал «Внимание всем!»
Сергей Швецов
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В Тюмени завтра прозвучит звук сирен.

В Тюмени завтра прозвучит звук сирен.

Фото: Тюмень - наш дом

Завтра, 3 марта, жители Тюмени услышат звук сирен, означающий сигнал «Внимание всем!». Техническая проверка централизованной системы оповещения продлится с 10.30 до 10.45.

– Услышав этот сигнал, каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания сообщение о сложившейся обстановке и правилах поведения населения. Также необходимо незамедлительно оповестить соседей и знакомых о полученном сообщении, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

ЧПЧП и происшествия в Тюмени и Тюменской области