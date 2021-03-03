Погода на 3 марта в Тюмени: утром и днем – мелкий снег

В Тюмени утром и днем будет идти мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 марта, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Утром и днем ожидается мелкий снег, который закончится ближе к вечеру.

Температура воздуха ночью будет минус 11 – 12 градусов, днем – минус 3 – 4. Вечером столбики термометров покажут 5 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 3 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В прежние времена говорили: «Распушилась верба – зиме нет ходу до крестьянского двора». В этот день почитали птичку-овсянку – «вестницей скорого тепла слыла она», крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.