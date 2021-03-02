В Тюменской области закрыли один из моногоспиталей. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В селе Омутинском Тюменской области приняли решение закрыть моногоспиталь. Со вчерашнего дня районную больницу перевели в штатный режим, за исключением родильного отделения, которое возобновит работу 10 марта. В помещениях провели санобработку и дезинфекцию.

– Решение о закрытии принято в связи со значительным снижением заболеваемости COVID-19 в Голышмановском, Омутинском, Аромашевском и Юргинском районах. Существенно снизилось количество пациентов с пневмониями тяжелой и среднетяжелой степени, – сообщили в оперативном штабе региона.

Также стало известно, что часть пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» перевели на амбулаторное лечение, остальных – в стационары в соседние моногоспитали.