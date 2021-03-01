В День борьбы с дискриминацией в Москве прошла конференция, посвященная НКО и благотворительности в России

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Главной темой для дискуссий в этом году стали вызовы и решения нового времени, трансформация образа благотворительности и генерация новых потребностей сообщества.

– Время от времени мы все желаем предвосхитить будущее и принять решение, которое предопределит наилучшее развитие событий, – уверен организатор конференции «Ведомости». – Визионерам это под силу, они могут угадать тенденции еще до того, как те станут признанными трендами. Могут даже в кризисную эпоху увидеть не страх и неопределенность, а возможности для роста. Насколько это удается сфере благотворительности в нашей стране, мы постарались обсудить в течение дня.

К основным проблемам отрасли участники относят: недоверие граждан и бизнеса НКО; невозможность получать качественные статистические данные для анализа; сложность привития россиянам благотворительности как позитивной привычки; неясность перспектив онлайн-благотворительности – многие участники дискуссии уверены, что наращивание использования digital-инструментария в долгосрочной перспективе принесет больше вреда, чем пользы.

– Из конференции для себя как представителя бизнес-сообщества и организатора благотворительных ивентов я вынесла несколько моментов, – рассказывает участник конференции директор коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина. – Благотворители готовы жертвовать онлайн (но вот качественных платформ для этого пока не так много); за прошедший год сильно выросла гражданская активность – многие проекты горожане делают сами, не надеясь на помощь государства; соцсети до сих пор для многих НКО – terra incognita, а скандалы в США с ограничением доступа к этому ресурсу для части населения еще больше подвели к тому, что базу контактов надо дублировать на других ресурсах, в идеале – на странице сайта; всё больше идет отказ профессионального сообщества работать с теми, кто собирает деньги на частные счета, – таким образом пытаются уберечься от мошеннических схем и сделать отрасль донатов более прозрачной.

Закончилась конференция презентацией лучший кейсов благотворительных практик в России.