Елена Кашкарова провела парламентский урок с тюменскими школьниками

Фото: Тюменская областная дума

Парламентский урок с учениками 11-го класса тюменской школы № 94 сегодня, 1 марта, провела депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Елена Кашкарова.

Законодатель рассказала ребятам о работе системы органов государственной власти в Тюменской области, о Тюменской областной думе как о законодательном органе власти, о законопроектах, вносимых в областную думу, а также об опыте работы с гражданами, организациями, в том числе с органами государственного и местного самоуправления.

– Как правило, ученики 10 – 11 классов уже достаточно много знают о системе работы органов власти и избирательной системе. Поэтому на парламентских уроках мы больше внимание уделяем региональным особенностям формирования думы и законотворческому процессу. И ребята всегда задают острые вопросы. Например, сегодня обсуждали, насколько обоснованным и необходимым является вступление в силу ряда ограничительных законов и возможно ли было их принятие заменить профилактической работой, – отметила Елена Кашкарова.

В завершение урока парламентарий провела для ребят викторину, правильно ответившие ученики получили небольшие подарки. Дополним, что парламентский урок могут провести в любой школе. Для этого руководству следует обратиться в приемную депутата.