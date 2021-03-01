Тюменцев приглашают на благотворительный спектакль. Фото из архива БФРГТ.

6 марта в 19.00 на сцене Тюменского театра кукол и масок состоится традиционный благотворительный спектакль, в котором заняты непрофессиональные актёры.

На этот раз он состоит из нескольких коротких историй. Сценарий написан Людмилой Кайгородовой. Он основан на фактическом тюменском материале, взятом из исторических книг и публикаций начала XX века. Среди их авторов Н. А. Лухманова, Н. М. Ядринцев и многие другие значимые для города герои. Перед зрителями чередой пройдут картинки из жизни Тюмени и лица тюменцев, в разные времена населявших город.

Воплотить их на сцене взялся бессменный режиссер, уже много лет сотрудничающий с Благотворительным фондом развития города Тюмени, актер Тюменского театра кукол и масок Антон Нестеренко. Большинство артистов уже не раз выходили на сцену под его руководством. Имена некоторых из них знакомы тюменцам. Это Геннадий Воронко, заслуженный строитель РФ, генеральный директор СК «Домострой»; Полина Гаранина, директор коммуникационного агентства «Пионер»; руководитель лаборатории бизнес-инноваций «Стрела Алексей Кондрахин»; директор центра медиации и переговоров «БМ-СИНЕРЖИ» Жанна Матвеева и другие.

Забронировать билет можно по телефону БФРГТ 22-84-81 или прийти за ним в офис фонда (г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 51).

Билеты бесплатные, но благотворительный взнос в специальный бокс на входе в зал приветствуется.

Спектакль состоится 6 марта 2021 г. в Тюменском театре кукол и масок. Начало в 19.00.

Спектакль состоится при поддержке благотворительного фонда развития филантропии «КАФ».