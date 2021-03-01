Под Тюменью продают часть базы отдыха. Фото: Ольга Крыльцова

Под Тюменью продают часть базы отдыха, вернее участок на ее территории. Расположена она на Червишевском тракте. Продавцы желают получить за землю порядка 15 миллионов рублей.

За эти деньги можно приобрести трехэтажный дом площадью 300 квадратных метров с 26 спальными местами, баней на дровах и бильярдной. Кстати, помещения дома, на каждом этаже которого имеет уборная, можно переоборудовать под кафе на 60 посадочных мест.

Из объявления следует, что срок аренды под рекреацию – до 2039 года с дальнейшей пролонгацией. В настоящее время можно разрабатывать проект на следующие 10 лет развития.

Стоит отметить, что на базе отдыха, помимо прочего, имеется веревочный парк, беседка на 30 человек и горка. На участке с удобными подъездными путями есть скважина с системой водоочистки и септик. Возможен аргументированный торг.