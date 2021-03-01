В Тюмени сотрудники СК вакцинируются от коронавируса. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени сотрудники Следственного комитета по региону проходят вакцинирование от коронавируса. Перед прививкой силовики прошли все необходимые обследования, в числе которых тест на антитела.

– Следователь ежедневно общается с большим количеством людей. Единственная возможность защитить себя и других от COVID-19 – вакцинация. Сотрудники это хорошо понимают, – отметили в пресс-службе ведомства.

Первый этап вакцинирования от коронавируса следователи прошли в минувшую пятницу, 26 февраля. Желающие сделать прививку предварительно прошли осмотр врача, заполнили анкету и дали согласие на вакцинацию.