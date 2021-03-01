У трех тюменцев, пришедших на День мужского здоровья, обнаружили рак простаты. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

У трех тюменцев от 47 до 64 лет, пришедших на «День мужского здоровья», обнаружили рак простаты. Мероприятие, которое проводили онкологи-урологи «Медицинского города», состоялось в минувшую субботу, 27 февраля. Всего специалисты осмотрели 76 мужчин.

– Осмотр каждого пациента включал себя комплекс из консультации врача онколога-уролога, ультразвукового исследования и анализа на опухолевый маркёр, – рассказал врач онколог-уролог медучреждения Вячеслав Собенин.

Специалисты «Медицинского города» напоминают, что вовремя обнаруженное онкологическое заболевание – это шаг на пути к успешному лечению и выздоровлению. Врачи рекомендуют регулярно проходить профилактические обследования. Тем, кто не успел на «День мужского здоровья», советуют обратиться в кабинет раннего выявления заболеваний.