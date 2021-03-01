Тюменский Росреестр в марте проведет три прямые телефонные линии. Фото - Управление Росреестра по Тюменской области.

Тюменский Росреестр проведет три прямые телефонные линии. Они состоятся в марте.

Так, 11 марта с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (3452) 43-28-43 на вопросы, связанные с государственной регистрацией прав на земельные участки, ответит начальник отдела по работе с крупными правообладателями и государственной регистрации земельных участков Дмитрий Нефедов.

18 марта с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (3452) 25-75-60 на вопросы получения услуг Росреестра в электронном виде ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Татьяна Кониловская.

25 марта с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (3452) 35-37-14 на вопросы, связанные с получением информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке ее оспаривания в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Алексей Дашкевич.