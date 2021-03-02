На тюменца, который не смог устроиться на работу с поддельным дипломом, завели уголовное дело. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции по Уватскому району поступило сообщение от одного из работодателей. Мужчина рассказал, что к нему попытался устроиться молодой человек с поддельными документами об образовании.

По имеющимся данным, 22-летний житель Тюменского района с целью трудоустройства предоставил работодателю поддельный диплом об окончании частного профессионального образовательного учреждения.

– В беседе с оперуполномоченным молодой человек признался в содеянном и сообщил, что приобрел «документ» в интернете, заплатив за подделку 20 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управлении МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Задержанному избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.