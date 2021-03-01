Старинный дом в Тобольске отремонтируют за три миллиона рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тобольске отремонтируют историческое здание, которое находится на улице Семена Ремезова, 43. В настоящее время администрация города ищет подрядчика для выполнения эскизного проекта объекта.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что начальная цена контракта составляет 3 374 038 рублей. Победитель лота проведет комплексные научные исследования, а также составит эскизный проект реставрации и приспособления дома.

СПРАВКА «КП»

Двухэтажный жилой дом из красного кирпича построили более века назад – в 1914 году. Предназначался он для проживания сотрудников виноделательного завода. Здание представляет интерес для историков и культуроведов как образец многоквартирника начала 20 века.