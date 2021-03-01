В Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 236-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 28 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие. К несчастью, оно оказалось трагическим.

– По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где въехал в автобус Hyundai, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что 61-летний водитель легкового автомобиля скончался по пути в больницу от полученных травм. В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал, передает «МегаТюмень».