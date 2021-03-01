Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 марта 2021 года увеличилось на 81 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 81 и составило 31 388 человек.

За последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 333 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 277 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 455 летальных исходов, выздоровели 3 823 074 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область поступило еще 2 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины составило 52 642 дозы. Вакцинировано «Спутник V 41» 505 человек, прошли полный курс вакцинации в два этапа 21 721 житель области. В листе ожидания находятся 16 657, записаны на вакцинацию 4 968 человек.