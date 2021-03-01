Пожарного из Тюмени, спасшего более ста человек, наградили медалью «За отвагу»

Тюменскому пожарному, спасшему более ста человек, вручили медаль «За отвагу». Скриншот с видео.

В Тюмени командир отделения 14-й ПСЧ «32 ПСО» Александр Дружинин из рук полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева получил медаль «За отвагу». За время своей службы отважный мужчина спас более ста человек.

По словам спасателя, стать пожарным он мечтал с детства. Сразу после армии Александр пришел работать в государственную противопожарную службу, 16 лет посвятил этому делу и ни разу не пожалел о выборе профессии.

– Когда мы приезжаем на пожар, страх уходит в сторону. И только когда возвращаешься в подразделение, тогда приходит осознание ситуации, – говорит Александр.

Стоит отметить, что Дружинин дважды награжден боевыми медалями «За воинскую доблесть», а также «За отвагу на пожаре».