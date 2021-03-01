В Тюмени пенсионер чуть не погиб из-за лаврового листа. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени накануне, 28 февраля, скорая приезжала к 65-летнему мужчине, который за ужином подавился лавровым листом и начал задыхаться. На счастье, рядом оказалась жена, которая сначала безуспешно попыталась извлечь инородное тело из горла, но затем вызвала медиков.

– Вызвать рвоту нам никак не удается, кашель не прекращается. Мне страшно, что ничего не помогает и муж может погибнуть, – сообщила отчаявшаяся супруга диспетчеру скорой.

Врачебная бригада спустя 20 минут уже проводила осмотр гортани пожилого пациента. Специалист удалил небольшой кусочек лаврового листа, который прилип к небной дужке.

– Если дыхание сохранено и человек находится в сознании – никаких резких движений, хлопать и стучать по спине не стоит. Кашель – это защитный рефлекс организма. Если рядом никого нет, можно попытаться вызвать рвоту, надавив на корень языка пальцем. Второй способ – медленный вдох, а затем с усилием выдох с кашлем, – советует врач скорой помощи.