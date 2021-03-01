Житель Тюмени жестоко избил любимую и спрятался дома у мамы. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление от женщины, которую избил 33-летний ранее судимый сожитель. В день совершения преступления они находились в загородном доме в одном из СНТ по Велижанскому тракту и распивали алкоголь.

Неожиданно женщине позвонил давний приятель и попросил ее выйти на улицу для разговора. После недолгого отсутствия тюменка вернулась домой, а ее сожитель начал проявлять признаки ревности.

– Между ними завязался словесный конфликт. Злоумышленник руками и ногами бил горожанку по голове и телу, причинив вред здоровью средней тяжести. После случившегося женщину доставили в больницу с различными повреждениями мягких тканей лица и переломами, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Участковый задержал подозреваемого, который скрывался в доме своей матери. В настоящее время сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.