Обиженная на экс-любовника тюменка поцарапала камнем его машину. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина пояснил, что его автомобиль марки Smart Fortwo Coupe поврежден.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения двора, где стояла машина. Хозяин авто узнал женщину, которая причинила ему ущерб. Участковый задержал 38-летнюю подозреваемую и доставил ее в отдел полиции.

Как оказалось, потерпевший и подозреваемая ранее состояли в любовных отношениях. После разрыва отношений по инициативе мужчины женщина затаила на бывшего возлюбленного обиду.

– Около пяти часов утра злоумышленница намеренно приехала во двор к бывшему сожителю, камнем поцарапала его автомобиль и скрылась. Утром хозяин машины обнаружил повреждения иномарки и сразу обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Отделом дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.