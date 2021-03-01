В Тюмени поднялись цены на овощи и муку. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области на конец января 2021 года цены и тарифы увеличились в среднем на 0,6%. Больше всего подорожали овощи (на 4,9%) и мука (на 4,3%).

Повышение стоимости не обошло и масло подсолнечное (3,4%), консервы овощные (2,2%), молоко (2,1%), а также изделия мучные кондитерские (1,9%). Рост цен на рыбу и морепродукты, крупы и бобовые, макаронные изделия составил менее 1%. Цена алкоголя не изменилась, а стоимость яиц снизилась на 3,1%.

– Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на мебель (1,9%), телерадиотовары (на 1,2%). Рост цен на табачные изделия составил менее 1%. Наблюдалось снижение цен на средства связи (на 2,4%), моющие и чистящие средства (на 2,1%). Цены на дизельное топливо незначительно выросли (менее 1%), на бензин автомобильный – на 1,3%, – прокомментировали в Тюменьстате.

Что касается тарифов, то выросла стоимость услуг почтовой связи (на 2,7%), пассажирского транспорта (на 2,2%), гостиниц и зарубежного туризма (на 1,5%). Отмечено снижение тарифов на городскую телефонную связь (на 2%), а также санаторно-оздоровительные услуги (на 1,1%).