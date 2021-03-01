В Тюменскую область доставили еще более двух тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступило еще 2 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины составило 52 642 дозы.

– Вакцинировано «Спутник V 41» 505 человек, прошли полный курс вакцинации в два этапа 21 721 житель области. В листе ожидания находятся 16 657, записаны на вакцинацию 4 968 человек, – рассказали в оперативном штабе региона.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 182 жителя Тюменской области вернулись из-за границы с диагнозом «новая коронавиурсная инфекция». С начала 2021 года ковид нашли у десяти человек.