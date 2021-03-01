Почти 200 тюменцев вернулись из-за границы с коронавирусом. Фото: Ольга Крыльцова

182 жителя Тюменской области вернулись из-за границы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». С начала 2021 года ковид нашли у десяти человек.

Также стало известно, что сроки обследования после возвращения из-за границы в регион нарушили 335 местных жителей. На них составили протоколы об административном правонарушении.

– На сегодняшний день суд рассмотрел 53 дела, наложил штрафов на сумму 623 800 рублей, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Всего же с 1 августа 2020 года из-за границы прибыли более 20 тысяч человек. Из них большинство прошли обследование на COVID-19 в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг.