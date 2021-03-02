Погода на 2 марта в Тюмени: ясное утро, пасмурный вечер

В Тюмени будет ясное утро, но пасмурный вечер. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 марта, утром небо в Тюмени будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 23 градуса, днем – минус 11 – 12. Вечером столбики термометров покажут 12 – 13 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на Федора падающая звезда может означать тяжелую болезнь. Первый раз в году видны кучевые облака. Серая ворона, чуя приход тепла, начинает строить гнездо. Люди живут ожиданием тепла, но зима ещё напоминает о себе внезапными морозами. «Какая погода в этот день, такому и лету быть».