Банк УРАЛСИБ и биржа грузоперевозок АТИ заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке малого бизнеса

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ и онлайн-биржа автомобильных грузоперевозок «АвтоТрансИнфо» (АТИ, ati.su) заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке клиентов малого бизнеса.

Теперь компании-грузоперевозчики (юридические лица и индивидуальные предприниматели) – участники биржи АТИ при открытии расчетного счета в Банке Уралсиб получат на свой виртуальный счет в АТИ бонус в 2000 рублей*.

Клиентам АТИ доступны специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Уралсибе. В рамках акции «Выгодное начало» они могут получить 3 месяца бесплатного обслуживания в Банке Уралсиб на пакетах «Бизнес-старт», «Платёжный», «Кассовый»**, а также скидки на пакетное обслуживание на 6 и 12 месяцев. Кроме этого, всем новым клиентам указанной категорий доступны до 12 месяцев бесплатного обслуживания в пакете «Начни с нуля!»***, бизнес-карта с кешбэком, а также дополнительный доход в виде процентов на остаток средств на счете.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Условия получения бонусов: клиент должен иметь подтвержденный аккаунт на сайте ATI.SU (может быть указан в списке связанных компаний другого подтвержденного аккаунта); заявка на открытие р/с направляется с сайта ATI.SU, через форму https://www.uralsib.ru/prm/partners/ati; на момент подачи заявки потенциальный клиент не является действующим клиентом Банка Уралсиб; бонус в сумме 2 000 руб. («атисов») начисляется на виртуальный АТИ в течение 5 рабочих дней после открытия р/с в Банке УРАЛСИБ клиентом; «атисы» можно потратить на любые лицензии и услуги в системе ATI.SU.

**Стоимость каждого пакета в дальнейшем отличается в зависимости от географической тарифной зоны https://www.uralsib.ru/business. Тарифная зона 1: «Бизнес-Старт» – 1 200 руб./мес., «Кассовый» – 2 400 руб./мес., «Платежный» – 2 800 руб./мес., Тарифные зоны 2 и 3: «Бизнес-Старт» – 900 руб./мес., Кассовый – 2 100 руб./мес., «Платежный» – 2 400 руб./мес., Тарифная зона 4: «Бизнес-Старт» – 800 руб./мес., «Кассовый» – 1 800 руб./мес, «Платежный» – 2 300 руб./мес.

*** Подключение пакета услуг "Начни с нуля!" осуществляется для новых Клиентов при открытии первого расчетного счета в Банке. Услуга не тарифицируется в течение первых 12 (двенадцати) месяцев с даты подключения пакета, последующее предоставление услуги тарифицируется в размере 490 руб. в месяц.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)