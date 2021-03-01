Владимир Якушев и Александр Моор посетили Тюменский ремонтно-механический завод. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь». Они осмотрели производственные площадки по выпуску продукции для магистральных насосных агрегатов, а также новый комплекс, открытый здесь два года назад.

Владимир Якушев отметил, что компания выполнила взятые на себя обязательства, вовремя закончив строительство и начав выпуск готовой продукции высокого качества.

– Производственный комплекс полностью справляется с задачами, которые на него возложены. Внедренное здесь современное высокотехнологичное оборудование и автоматизация производственных процессов позволяют поддерживать высокое качество выпускаемой продукции, которая востребована не только в системе «Транснефть», но и другими предприятиями ТЭК, – в свою очередь отметил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» В. А. Бронников.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Отметим, что производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода построен в рамках специального инвестиционного контракта. Он включает в себя цех подготовки металла, сварочный цех, цех покраски готовой продукции, а также складской комплекс. Для обеспечения безопасных условий труда персонала и исключения негативного влияния на окружающую среду в производственных цехах установлены фильтровентиляционные системы производительностью от 10 000 до 16 000 кубических метров в час. Их использование обеспечивает удаление загрязненного воздуха (взвешенные частицы пыли, абразива, сварочная аэрозоль) из рабочей зоны, его фильтрацию и очистку со степенью 99,99% и возврат очищенного воздуха в производственное помещение.

С вводом нового комплекса завод вышел на запланированный объем выпуска продукции и услуг. В прошлом году было произведено более 30 тысяч единиц продукции на 2,8 млрд рублей. Объем налоговых отчислений ТРМЗ в 2020 году в региональный и федеральный бюджеты составил 365,7 млн рублей.

Сейчас ТРМЗ является одним из ведущих предприятий региона. Здесь производят оборудование для нефтетранспортной отрасли, в том числе в рамках программы импортозамещения. На данный момент объем замещенной отечественными производителями продукции в организациях системы «Транснефть» составляет 96%. Использование новейших автоматизированных станков с числовым программным управлением и роботизированных сварочных комплексов позволило увеличить производительность труда и повысить эффективность производственного процесса. Завод обеспечивает организации системы «Транснефть» нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания оборудования на нефтеперекачивающих станциях и линейной части трубопроводов, что позволило отказаться от импорта запасных частей.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Справка

Специальный инвестиционный контракт был подписан в июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО «Транснефть – Сибирь». Объем инвестиций составил порядка 3 млрд рублей.

В числе оборудования, выпускаемого ТРМЗ, – продукция машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования. Завод также производит запасные части и комплектующие магистральных и подпорных насосов для перекачки нефти и нефтепродуктов с целью обеспечения потребности АО «Транснефть Нефтяные Насосы» г. Челябинска.