Сбер и ТИУ подписали «Зеленый меморандум». Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка и Тюменский индустриальный университет подписали «Зеленый меморандум» о сотрудничестве на трёхлетний период. Подписи в документе поставили управляющий отделением Евгений Светлов и ректор университета Вероника Ефремова.

Партнерство направлено на развитие экологической культуры и повышение финансовой и цифровой грамотности населения. Стороны намерены сотрудничать в реализации социально значимых проектов по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрении лучших практик в бизнес-процессы. Инициатором создания документа выступил Сбер.

Фото - Сбер.

Первым этапом совместной работы в этом году стало проведение лекций по основам инвестирования, которую управляющий Евгений Светлов провел в вузе. Следующий шаг – совместный проект по дооснащению университета тепловизионным и биометрическим оборудованием для повышения уровня безопасности при организации доступа студентов и сотрудников в здание.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В работе с экологической проблематикой важно иметь единомышленников и работать командно. Уверен, что согласованные действия Сбера и Тюменского индустриального университета помогут достичь больших результатов для улучшения экологической ситуации в Тюменской области.

Фото - Сбер.

Вероника Ефремова, ректор Тюменского индустриального университета:

– Подписание соглашения Сбером – это важное событие, обозначающее старт совместной работы по сохранению и защите окружающей среды. В процессе реализации «Зеленого меморандума» мы сформируем собственные проекты в рамках программы развития «Приоритет-2030», примем на себя ответственность за реализацию нацпроекта по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрим экологичные практики в бизнес-процессы города и области.

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