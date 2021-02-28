В Тюменской области разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси можно получить онлайн Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

В Тюменской области разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси можно получить онлайн. Для того, чтобы получить разрешение, заявителю можно подать заявление по услуге «Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области» на портале услуг Тюменской области или в филиалах ГАУ ТО «МФЦ».

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, услуга предоставляется юридическим лицам, которые осуществляют деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в регионе.

Если принимается положительное решение, то информация в реестр разрешений вносится автоматически. Результат предоставления услуги – направление разрешения в электронном виде в личный кабинет портала услуг Тюменской области. Разрешение формируется автоматически, но при надобности его можно получить и на бумаге, обратившись в МФЦ.

Проверить информацию о том, действительно ли разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, можно в мобильном приложении «Транспорт72» во вкладке «Такси» и на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Тюменской области реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», главным исполнителем которой выступает департамент информатизации Тюменской области.