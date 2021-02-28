«Школа цифровой трансформации» Тюменской области в феврале собрала рекордное число участников Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Бесплатно обучиться необходимым IT-навыкам тюменцам можно в «Школе цифровой трансформации», которая открыта благодаря региональному проекту «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, цифровые компетенции – это то, что сейчас нужно всем и каждому.

Следующий курс «Школы цифровой трансформации» начнется в начале марта 2021 года, а в февральский курс собрал рекордное количество участников – 208 человек. Тюменцы активно обучались как очно, так и заочно: они осваивали новые цифровые компетенции, учились мастерству создания эффектных презентаций и участвовали в командной игре «Коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде».

Напомним, «Школа цифровой трансформации» работает с октября 2019 года. За это время специалисты провели около 17 мероприятий, среди которых открытые лекции с федеральными спикерами, мастер-классы, вебинары и краткосрочные курсы. Суммарно за все время работы школу посетили более 800 человек.

Вопросы по участию можно задать по электронной почте NelaevAM@72to.ru.