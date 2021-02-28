Весной в Заболотье придет телемедицина Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Современные технологии придут на помощь жителям села Кускургуль, которое находится в Заболотье – самой отдаленной территории Нижнетавдинского района. В холода медики добираются туда по зимнику. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на месте проводят обследования, консультируют пациентов, подбирают оптимальные схемы лечения и ставят прививки. Летом на помощь приходит санитарная авиация.

Беспроводные коммуникации позволят проконсультироваться с терапевтом удаленно, ведь в других селах и деревнях Нижнетавдинского района такая возможность давно есть.

Как отметила заведующая поликлиникой Областной больницы №15 Екатерина Клинкова, местная жительница Виктория Григориади прошла профильное обучение и присоединилась к коллективу медиков.

- В марте она приступит к работе. Можно сказать, на ней будут лежать обязанности медицинского регистратора. Теперь она может оказать пациенту первую помощь и вызвать санитарную авиацию, если это требуется. А может, например, записать пациента на плановый прием. И организовать его удаленно, посредством телеконсультации, - рассказала Екатерина Клинкова.

Чтобы это стало возможным, новую сотрудницу обеспечат компьютеризированным рабочим местом. А главное, специалисты Областной больницы №15 организуют подключение к интернету и медицинским базам данных, установив усиливающую сигнал антенну. Все работы завершатся к весне.