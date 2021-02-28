В Тюменской области реализуется оздоровительный проект «Стоп COVID-19»

В Тюменской области при поддержке регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования реализуется проект «Стоп COVID-19». Его главная цель – помочь переболевшим коронавирусом восстановить здоровье при помощи физической культуры. Занятия проходят трижды в неделю в мини-группах в составе не более 5 человек под руководством квалифицированных инструкторов, с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора.

По словам исполнительного директора одного из тюменских атлетических клубов Ольги Гавриловой, со дня начала занятий первого набора прошло больше месяца.

- За первый месяц занятий нам удалось принять 104 человека от 15 до 80 лет. Большинство обратившихся – женщины, 25 % – мужчины. 67% от общего числа участников проекта никогда ранее не занимались спортом. Мы наблюдаем за нашими подопечными, они все очень разные, но практически у каждого из них отмечается положительная динамика и большинство намерены продолжать занятия, - рассказала Ольга.

Например, 45-летняя Наталья Андреева переболела коронавирусом в конце октября 2020 года. Заболевание протекало в средней форме тяжести. Т.к. она сама – медработник, то и лечилась самостоятельно, амбулаторно. Из симптомов у неё были: повышенная температура, одышка, слабость.

- Если бы не перенесённая болезнь, скорее всего, я никогда бы не пришла в тренажёрный зал, а сейчас не хочу с ним расставаться и буду стараться заниматься регулярно. Спасибо проекту и его команде, благодаря которой я дышу полной грудью и чувствую прилив сил и энергии, - рассказала Наталья.