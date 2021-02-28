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Стоматологи Тюменской области полностью выполнили программу лечения пациентов по ОМС

Помощь получили более 49 тысяч человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стоматологи Тюменской области полностью выполнили программу лечения пациентов по ОМС

Стоматологи Тюменской области полностью выполнили программу лечения пациентов по ОМС

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи Областной стоматологической поликлиники в полном объеме выполнили программу лечения пациентов по ОМС, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 2020 году. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, всего лечение стоматологических заболеваний в прошлом году получили более 49 тысяч человек.

Лечение кариеса и постановку пломб провели 32,8 тысячам пациентов – это самый востребованный вид помощи. Постановку имплантатов, резекцию верхушки корня, лоскутные операции выполнили более 3,7 тысячам человек. По показаниям удалено более 29 тысяч зубов, в т.ч. зубов «мудрости».

Протезирование провели 3069 пациентам, 1357-ми из которых восстановление зубного ряда выполнили в рамках программы льготного зубопротезирования. Ортодонтическую помощь получили 2,7 тысяч больных. С профилактикой зубных заболеваний стоматологи приняли 14,9 тысяч человек – в рамках призывной кампании и выездной диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По словам главврача Областной стоматологической поликлиники Тамары Гуляевой, стоматология сегодня – один из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся видов медицинской помощи.

- Благодаря современным препаратам процедура лечения зубов стала гораздо менее болезненной. Постоянно появляются новые, все более качественные, пломбировочные материалы. Стало возможным восстановление даже очень сильно разрушенного зуба, а также имплантация зубов, - отметила Тамара Гуляева.

Будь здоровЗдравоохранение Тюменской области: медицина и здоровье