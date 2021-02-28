В Тюменской области работает передвижная выставка «Без срока давности» Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Передвижная выставка в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» проходит в Тюменской области с февраля по июль. По данным Тюменского областного поискового центра, на уникальной выставке можно увидеть архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и узнать о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Выставка открылась 8 февраля, в годовщину выступления главного обвинителя от СССР Романа Руденко на международном военном трибунале в Норнберге.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

На выставке будут представлены архивные документы, подтверждающие тезис о том, что нацистская Германия, нападая на СССР, собиралась истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Специалисты областного поискового центра им. Артура Ольховского провели в феврале экскурсии для школьников и студентов во Дворце творчества и спорта «Пионер». С апреля по июнь выставка будет экспонироваться в муниципальных образованиях Тюменской области.