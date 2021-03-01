Мошенник похитил у молодого тюменца 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции города Тюмени обратился 20-летний местный житель и сообщил, что у него похитили деньги. Молодой человек пояснил, что ему поступил звонок с неизвестного абонентского номера.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в настоящее время неизвестные проводят несанкционированное снятие денежных средств с личного счета потерпевшей. Мошенник убедил потерпевшего отправить накопленные сбережения на указанный банковский счёт с целью их сохранения.

– Доверчивый гражданин попался на уловки лжесотрудника и перевел наличку через банкомат. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Стражи правопорядка проводят комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание телефонного мошенника.