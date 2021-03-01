Погода на 1 марта в Тюмени: в первый день весны осадков не будет

В Тюмени в первый день весны осадков не будет. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 1 марта, на смену пасмурному утру в Тюмени придет ясный день и облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 20 – 21 градус, днем – минус 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 19 – 22 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна «разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего». Погоду в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре – весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – тёплой.