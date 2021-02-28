Тюменцев приглашают на фестиваль современных танцев. Фото - pixabay.com.

Тюменцев от 9 до 30 лет приглашают на фестиваль современных танцев. Мероприятие пройдет на базе МТЦ «Космос».

По словам организаторов, коими являются Мастерская современного танца, культурный форум – это не только язык тела. Судьям интересны истории из жизни, составляющие большую часть картины.

– Ранее спектакли проходили под названием «Без слов». Сейчас его поменяли на «SOMA», то есть «Мое тело – мое дело». А SOMA на латинском это значит «тело». На этом названии мы решили остановиться, все сошлось, – сообщила автор проекта Александра Балецкая.

Стоит отметить, что фестиваль пройдет в три этапа: За выступлением последует обсуждение судьями, после чего эстафету передадут образовательным программам, которые направлены не только на участников, но и на руководителей.