Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 февраля 2021 года увеличилось на 84 человека, двое скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 февраля 2021 года увеличилось на 84 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 84 и составило 31 307 человек.

– Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 53 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 73 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 289 пациентов с коронавирусом, – сообщили в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 84 человека выздоровели (за весь период - 29441), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 102 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 020 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 122 летальных исхода, выздоровели 3 811 797 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Переболевшие коронавирусом могут быть донорами крови. Сдать плазму могут люди не старше 55 лет. По словам специалистов, плазма, полученная от людей с антителами к COVID-19, используется для лечения тяжелых больных. Плазма с антителами улучшает состояние больного в 60% случаев.