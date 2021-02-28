Более 9 тысяч многодетных семей Тюменской области получили земельные участки Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Земельными участками по состоянию на 1 февраля 2021 года обеспечены почти 70% многодетных семей, принятых на учет. С 2011 года очередь сократилась на 9,2 тысяч семей. Почти 9,1 тысяче семей предоставлены земельные участки, остальным – целевая выплата вместо земельного участка.

В лидерах – Тюмень (3066 участков общей площадью более 2,5 млн квадратных метров), Тюменский район (1233 участка площадью более 1 млн квадратных метров), Заводоуковский городской округ (700 участков, около 657 тыс. «квадратов») и Ялуторовск (495 участков, почти 110 тыс. квадратных метров).

Многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок или выплату вместо него при одновременном соблюдении нескольких условий. Например, во время подачи заявления в семье должно быть трое или больше детей не старше 18 лет, а вся семья – проживать по месту жительства.

Оба родителя должны жить в Тюменской области не менее 5 лет. В этот срок включается и проживание в Югре или на Ямале. А ещё многодетная семья должна состоять на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Решение об отнесении семьи к этой категории принимает орган местного самоуправления.

Всю информацию о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований можно увидеть в таблице.