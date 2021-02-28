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Тюменские приставы за долги изъяли дорогой «Бентли», но продать машину не удалось

Подать заявку на покупку может каждый
Сергей Швецов
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Тюменские приставы за долги изъяли дорогой «Бентли», но продать машину не удалось. Фото - wikipedia.org.

Тюменские приставы за долги изъяли дорогой «Бентли», но продать машину не удалось. Фото - wikipedia.org.

В Тюменской области судебные приставы возбудили 1 200 000 исполнительных производств. Чтобы поймать должников, на дорогах областного центра устраивают спецрейды.

Благодаря таким мероприятиям в последний рейд удалось взыскать через терминал 350 тысяч рублей. 272 тысячи заплатили жители Тюмени.

– Крайняя мера, применяемая к должникам, которые не хотят платить по счетам, – изъятие автомобиля. Если сразу продать транспорт не получается, то цена снижается на 15%, всё начинается сначала. Аукцион проходит на площадках «Сбербанк АСТ» и на сайте официальных торгов России. Подать заявку на покупку может каждый, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что всего за 2020 год было продано 106 автомобилей. Самый дорогостоящий арестованный автомобиль – «Бентли». Продать машину не удалось – не нашлось желающих.