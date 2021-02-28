В тюменском центре семьи прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В областном детском центре «Ребячья республика» появилась возможность для семейного отдыха. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, здесь запущена программа, нацеленная на восстановление здоровья семей в период реабилитации после пневмонии и коронавируса.

Первые заезды прошли в декабре 2020 года и в январе 2021 года на базе «Олимпийской ребячки». Участниками программы реабилитации стали 33 семьи – это 77 человек. Программа, продолжительностью в 5, 10 и 14 дней, реализована полностью: семьи выбирали удобный временной промежуток для реабилитации.

В общей сложности семьи посетили более 3,5 тысяч физиотерапевтических процедур, ходили в бассейн с сауной, занимались дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой и мягким фитнесом. Кроме этого, на смене они занимались с психологом, чтобы снять тревожность и стресс после перенесенной болезни.

Программа реабилитации предусматривает занятия по лучному бою, хореографические мастер-классы для взрослых, прикладные мастер-классы, интеллектуальные мероприятия, караоке-вечера и конкурсно-итоговые программы. Каждый день семьи смогли кататься с горки на тюбингах, коньках, лыжах и снегоходе.

Комплексный подход говорит о достижении главной цели программы, которая направлена на восстановление организма и укрепление иммунитета для всех членов семьи после перенесенного заболевания.