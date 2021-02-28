Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Тюменцы узнали, из чего складывается стоимость качественного сыра

Если сыр стоит рублей 50 за 100 граммов, это должно насторожить
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
Тюменцы узнали, из чего складывается стоимость качественного сыра.

Тюменцы узнали, из чего складывается стоимость качественного сыра.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы узнали, из чего складывается стоимость качественного сыра. Если сыр стоит рублей 50 за 100 граммов, это должно насторожить.

– Сначала надо изучить состав. Кроме молока, сычужного фермента, закваски молочных культур и соли, в классическом сыре ничего быть не должно. Однако такого в масс-маркетах почти нет. Если речь идет об упакованном сыре, то нужно проверить упаковку на повреждения, отсутствие выделений и конденсата внутри. Следует также проверить общий срок годности. Желательно, чтобы он был не более месяца, – рассказал сырный сомелье Андрей Чупин.

По его словам, сыропригодное молоко - основа составляющей цены. Это молоко с определенным содержанием белков, жиров и других показателей. Корова, дающая такое молоко, должна содержаться в определенных условиях и питаться по определенному рациону. Обычное молоко, что мы покупаем в магазине в пакетах, таковым не является, изготовить из него хороший сыр невозможно.

Сомелье считает, что стоимость сыра не может быть дешевле 1 200 рублей за один килограмм, передает «Мегатюмень».