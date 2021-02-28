Тюменцы узнали, из чего складывается стоимость качественного сыра. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы узнали, из чего складывается стоимость качественного сыра. Если сыр стоит рублей 50 за 100 граммов, это должно насторожить.

– Сначала надо изучить состав. Кроме молока, сычужного фермента, закваски молочных культур и соли, в классическом сыре ничего быть не должно. Однако такого в масс-маркетах почти нет. Если речь идет об упакованном сыре, то нужно проверить упаковку на повреждения, отсутствие выделений и конденсата внутри. Следует также проверить общий срок годности. Желательно, чтобы он был не более месяца, – рассказал сырный сомелье Андрей Чупин.

По его словам, сыропригодное молоко - основа составляющей цены. Это молоко с определенным содержанием белков, жиров и других показателей. Корова, дающая такое молоко, должна содержаться в определенных условиях и питаться по определенному рациону. Обычное молоко, что мы покупаем в магазине в пакетах, таковым не является, изготовить из него хороший сыр невозможно.

Сомелье считает, что стоимость сыра не может быть дешевле 1 200 рублей за один килограмм, передает «Мегатюмень».