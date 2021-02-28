Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Доступное жилье

Фонд ЖКХ одобрил заявку Тюменской области для реализации программы переселения людей из аварийного жилья

Регион получит более 509 миллионов рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий
Фонд ЖКХ одобрил заявку Тюменской области для реализации программы переселения людей из аварийного жилья

Фонд ЖКХ одобрил заявку Тюменской области для реализации программы переселения людей из аварийного жилья

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Правление «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» одобрило заявку Тюменской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, проект входит в нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого в России расселяют жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Согласно одобренной заявке, Тюменская область получит из средств фонда ЖКХ 509,11 млн рублей на ускоренную реализацию программы переселения. В порядке софинанирования регион добавит 2,31 млрд рублей. Все средства направят на переселение 2112 человек из 975 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 39,1 тысяч квадратных метров в шести муниципальных образований.

На 1 января 2021 года в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области расселено 56,08 тыс. кв. м аварийного фонда. Это составляет 38% от общего объема жилья, запланированного к расселению по программе, 3 037 граждан.

В общей сложности, в рамках программы на 2019-2023 годы расселению подлежит 147,29 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Реализацию федерального проекта в Тюменской области планируется завершить в 2023 году с опережением на 1 год и 8 месяцев. Между тем, в Голышмановском городском округе и Исетском районе расселение аварийного жилого фонда полностью завершено.

Тюменская область: капремонт многоквартирных домов