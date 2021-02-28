Фонд ЖКХ одобрил заявку Тюменской области для реализации программы переселения людей из аварийного жилья Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Правление «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» одобрило заявку Тюменской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, проект входит в нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого в России расселяют жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Согласно одобренной заявке, Тюменская область получит из средств фонда ЖКХ 509,11 млн рублей на ускоренную реализацию программы переселения. В порядке софинанирования регион добавит 2,31 млрд рублей. Все средства направят на переселение 2112 человек из 975 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 39,1 тысяч квадратных метров в шести муниципальных образований.

На 1 января 2021 года в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области расселено 56,08 тыс. кв. м аварийного фонда. Это составляет 38% от общего объема жилья, запланированного к расселению по программе, 3 037 граждан.

В общей сложности, в рамках программы на 2019-2023 годы расселению подлежит 147,29 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Реализацию федерального проекта в Тюменской области планируется завершить в 2023 году с опережением на 1 год и 8 месяцев. Между тем, в Голышмановском городском округе и Исетском районе расселение аварийного жилого фонда полностью завершено.