В голышмановском онкоцентре пациенты получают высоковалифицированную помощь Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жители Голышмановского городского округа, Аромашевского, Омутинского и Юргинского районов получают специализированную медицинскую помощь в центре амбулаторной онкологической помощи ОБ №11, который в ноябре 2020 года открылся по нацпроекту «Здравоохранение».

Находится Центр помощи онкопациентам в здании поликлиники, рядышком с кабинетами функциональной и УЗИ диагностики, эндоскопических кабинетов и рентгенологического отделения. По словам руководителя центра амбулаторной онкологической помощи, врача-онколога Алексея Шестакова, такое расположение обеспечивает получение процедур в минимально короткие сроки и с минимальным перемещением пациентов.

- Этому способствует и возможность в случае необходимости оперативно проконсультироваться с тюменскими специалистами, - отметил Алексей Шестаков.

Как отметил главный врач Областной больницы №11 Алексей Белов, ключевая задача Центра амбулаторной онкологической помощи – повысить качество и доступность медицинской помощи, сократить время на первичную диагностику онкозаболеваний. Это позволяет в кратчайшие сроки начать необходимое лечение.

- В задачи центра амбулаторной медицинской помощи входит диспансерное наблюдение пациентов, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара и своевременная диагностика злокачественных новообразований и предраковых патологий, - отметил Алексей Белов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году были открыты три центра амбулаторной онкологической помощи – в Голышманово, Заводоуковске и Тобольске.