В Тюменской области набирает популярность проект по повышению онконастороженности Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Популярность среди трудовых коллективов Тюменской области набирает профилактический проект «Медицинского города» по повышению онконастороженности «Убедись, что ты здоров!». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

До пандемии коронавируса медики сами выезжали на предприятия и проводили экспресс-осмотр целой командой специалистов. Два года назад в рамках проекта специалисты провели в коллективах 42 профилактических осмотра – осмотрено более 6,5 тысяч человек. По итогам мини-обследования у 279 человек заподозрили онкопатологию. После дополнительной диагностики рак подтвердился у 40 человек.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка подтолкнула медиков к развитию дистанционных лекций и консультаций, которые оказались востребованы не меньше самих осмотров. По словам заведующего центром медицинской профилактики медгорода Юрия Зотина, это очень актуально для занятой части населения, которая не имеет возможности посещать поликлиники и медучреждения в рабочее место.

- Онкоосведомлённость – знание причин и первых признаков заболевания – ключевой и успешный фактор в профилактике злокачественных патологий, - подчеркнул он.

В феврале медики провели три онлайн-лекции – о сохранении здоровья молочных желез и о профилактике и диагностике рака кишечника.

В связи с ослаблением карантинных мер специалисты «Медицинского города» планируют возобновить в марте 2021 года выезды на предприятия. Тем не менее, формат видеовстреч сохранится.