Тюменских «серебряных» волонтеров 55+ ждут новые интересные проекты Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Волонтерский корпус серебряных добровольцев 55+ ждет масса новых событий. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, координаторы проекта занялись повышением профессионального уровня и созданием «карьерного лифта» для добровольцев.

Так, добровольческий год начинается с психологической «перезагрузки» волонтера. Резиденты штаба пройдут курс групповых тренингов и индивидуальных консультаций по авторской методике, которая разработана специально для «серебряных» добровольцев. Благодаря занятиям волонтеры войдут в ресурс и наберутся сил для плодотворной деятельности.

Мейнстрим сезона – запуск рекрутинга «серебряных» волонтеров. Это нововведение позволит точечно выявлять лидеров движения и развивать их способности. Все желающие смогут пройти экспертную диагностику, обучиться у опытных психологов и стать супервайзерами-волонтерами. Перед сформированным пулом добровольцев встанет задача эффективного координирования волонтерских команд.

Повысить уровень компетенций смогут и кураторы филиалов «серебряного» добровольчества муниципальных образований Тюменской области. Для них пройдет серия тимлидерских онлайн-интенсивов и выездных воркшоп-тренингов. На них участники прокачают навыки управления и конфликтологии, креативного мышления и организаторские способности.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», чреализация мероприятий в рамках проекта стала возможной благодаря победе во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой». Проект реализуется региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации и соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».