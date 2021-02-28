В Тюменской области выстроена система социально-психологического сопровождения беременных Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Система социально-психологического сопровождения беременных выстроена в Тюменской области в рамках национального проекта «Демография». Как сообщили в департаменте социального развития региона, помощь женщинам в ситуации репродуктивного выбора оказывают вместе с органами власти, государственными организациями здравоохранения и соцобслуживания населения, социально ориентированными НКО, волонтерами-медиками.

Психологи организаций соцобслуживания задействованы в организации предабортного консультирования. Есть положительный опыт взаимодействия с СО НКО, в т.ч. с Тюменской общественной организацией «Центр защиты материнства «Покров»» - координатором федерального проекта по профилактике абортов «Плюс один» в регионе.

По словам председателя центра Надежды Висловой, в 2020 году эффективность консультирования увеличилась с 13,7% до 15,2%. Беременность сохранили 288 женщин.

Социально ориентированным и государственным организациям, которые развивают системы предабортного консультирования и повышения профессиональной компетенции специалистов, в рамках реализации нацпроекта «Демография» выделяется субсидия из бюджета Тюменской области.

К примеру, центру защиты материнства «Покров» через департамент соцразвития в 2020 году выделена субсидия на реализацию двух проектов: «Тюмень - 2020 за жизнь» и «Тюменская область за жизнь» на общую сумму 700 тысяч рублей.